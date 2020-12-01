Обвиняемый в убийствах 26 пенсионерок заявил, что потерял счет своим жертвам

Подозреваемый в убийствах 26 россиянок Радик Тагиров заявил в ходе признательного показания, что потерял счет своим жертвам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании в Татарстане подозреваемого, причастного к убийствам 26 пенсионерок в период с 2011 по 2012 год в 12 регионах России на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Тагиров рассказал следователям, что напал на первую жертву, потому что не имел дома и был голоден. При этом он согласился, что можно было ограничиться ограблением.

«Но я почему-то так не делал. Не могу объяснить», — сказал подозреваемый во время допроса.

На вопрос о том, скольких человек он убил, мужчина сказал, что не помнит, не считал.

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