Поджигатель дома в Ярославской области получил пожизненный срок

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы Александра Комарова, обвиняемого в поджоге дома в городе Ростове Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ольгу Козлову.

Пожар в двухэтажном жилом доме на Ленинской улице в Ростове произошел 19 октября 2019 года. В огне погибли пять детей от полутора до шести лет и трое взрослых.

«Суд приговорил Комарова к пожизненному сроку в ИК особого режима», — сказала пресс-секретарь.

Адвокат мужчины просил переквалифицировать обвинение с «Убийства» и «Покушения на убийство» на «Причинение смерти по неосторожности».

Региональные следователи сообщили, что Комаров признался, что поджег здание из-за личной мести проживавшему в данном доме мужчине. При этом он понимал, что в доме находятся и другие жильцы.