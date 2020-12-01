В Белоруссии арестовали больше 1,6 тысячи человек в ноябре

В Белоруссии за ноябрь арестовали более 1,6 тысячи человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

В общем 1 670 граждан были арестованы на 21 213 суток. 713 человек получили штрафы на общую сумму около $145 тыс.

При этом правозащитники не уточняют, все ли арестованные имели отношения к протестным акциям.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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