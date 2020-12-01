Прошедшая осень стала рекордно теплой для Москвы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Осень-2020 в Москве, за счет рекордного октября, стала самой теплой за весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года (141 год)», — рассказал он.

Синоптик отметил, что средняя температура осенью составила +10°C, а ноябрь в столице стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы — средняя температура была +2,3°C.

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