Прошедшая осень стала рекордно теплой для Москвы
Катерина Медведева
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что осень 2020 года в Москве стала рекордно теплой. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Осень-2020 в Москве, за счет рекордного октября, стала самой теплой за весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года (141 год)», — рассказал он.
Синоптик отметил, что средняя температура осенью составила +10°C, а ноябрь в столице стал на 3,2 градуса выше многолетней нормы — средняя температура была +2,3°C.
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