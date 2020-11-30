В Москве мальчик случайно убил своего брата во время игры
Катерина Медведева
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Мальчик случайно убил своего старшего брата во время игры на детской площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«29 ноября семилетний мальчик во время игры на детской площадке на Врачебном проезде подкинул палку вверх, после чего она упала на голову его 10-летнему брату», — рассказал собеседник агентства.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, спустя несколько часов он скончался в реанимации.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся необходимые экспертизы.
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