Деду Морозу в Великий Устюг прислали почти 4 млн писем
Деду Морозу в Великий Устюг отправили почти 4 млн писем, передает ТАСС.
«Огромное количество писем приходит мне в вотчину, на сегодняшний день почти 4 млн... И уже нужно столько подарков приготовить, начинаю с первых дней января готовить подарки», — сказал Дед Мороз.
По его словам, россияне все чаще просят здоровья ему и всем людям на свете.
Ранее стало известно, что Дед Мороз из Великого Устюга планирует провести традиционное путешествие по стране в двух форматах. Какие-то города он посетит лично, куда-то он отправит видеообращение, где-то пообщается в рамках прямого включения.
30 ноября Дед Мороз начал свое пятое путешествие по России. Первыми городами на виртуальной карте стали Сыктывкар и Ижевск.
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