В Москве задержали начальницу следственного отдела МВД за получение взятки

В Москве задержали начальницу следственного отдела МВД по району Нагатинский Затон за получение взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе оперативного эксперимента глава следственного отдела поучила 300 тыс. руб. от матери подозреваемого, находившегося в ее подразделении за непривлечение его к уголовной ответственности. При получении взятки сотрудница МВД была задержана.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

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