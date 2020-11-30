В Москве из-за короткого замыкания в детском саду эвакуировали около 170 человек
Не менее 170 человек эвакуировали с территории детского сада на западе Москвы из-за короткого замыкания в электрощитовой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«На первом этаже федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада №2 на улице Коштоянца произошло короткое замыкание в электрощитовой без последующего горения», — сказал источник.
Отмечается, что персонал принял решение эвакуировать детей самостоятельно.
После проверки здания сотрудниками МЧС дети и взрослые вернулись в помещения, на деятельности учреждения инцидент не отразился.
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