Суд арестовал двух задержанных членов банды Басаева и Хаттаба
Суд арестовал двух бывших членов банды чеченских сепаратистов Шамиля Басаева и Хаттаба, которые были причастны к убийству 15 российских военнослужащих в 1999 году у станицы Червленная. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Так, по словам представителя комитета, уголовное дело расследуется по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
«Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение», — отметила Петренко.
Следователи проверяют задержанных на причастность и к другим преступлениям, добавили в СК.
Бой между федеральными войсками и чеченскими террористическими бандами у станицы Червленная произошел 4 октября 1999 года. В ходе столкновения погибли 15 российских военнослужащих, еще 28 были ранены.
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