Суд арестовал двух задержанных членов банды Басаева и Хаттаба

Суд арестовал двух бывших членов банды чеченских сепаратистов Шамиля Басаева и Хаттаба, которые были причастны к убийству 15 российских военнослужащих в 1999 году у станицы Червленная. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Так, по словам представителя комитета, уголовное дело расследуется по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение», — отметила Петренко.

Следователи проверяют задержанных на причастность и к другим преступлениям, добавили в СК.

Бой между федеральными войсками и чеченскими террористическими бандами у станицы Червленная произошел 4 октября 1999 года. В ходе столкновения погибли 15 российских военнослужащих, еще 28 были ранены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФСБ задержала в Чечне двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба