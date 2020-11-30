На ликвидацию экологического ущерба в Усолье-Сибирском направят еще 113 млн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно направит 113 млн руб. на ликвидацию последствий экологического бедствия в Усолье-Сибирском, передает ТАСС.

«Правительство направит более 113 млн руб. на продолжение работ по ликвидации химических отходов в Усолье- Сибирском Иркутской области», — объявил премьер.

Раннее президент России Владимир Путин провел совещание об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. Глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов, но проблему замалчивали. По его словам, на территории города работало крупное химическое предприятие, а сейчас объекты хранения отходов опасного производства находятся в аварийном состоянии.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в городе Усолье-Сибирском осенью 2018 года, в связи с возникновением угрозы крупной аварии на территории промплощадки ООО «Усольехимпром».

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