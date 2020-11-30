В ряде регионов России прогнозируется аномальный холод

Аномально холодная погода ожидается в ряде регионов России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает ТАСС.

«Холодно будет на юго-востоке европейской части России», — сообщил синоптик, отметив такие регионы, как Астраханская, Саратовская, Омская, Свердловская области, Татарстан и Башкортостан.

Температуры там будут достигать -25°C, что на 5—10°C ниже нормы.

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