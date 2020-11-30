Медики Хабаровского края после жалоб получат деньги за работу с COVID-19

Медики Хабаровского края в ближайшее время получат причитающиеся им выплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов.

«Есть задержка выплат за работу с коронавирусными больными у врачей. Это федеральные деньги задержаны. Я надеюсь, что эта ситуация в ближайшее время разрешится, потому что был соответствующий доклад в аппарат правительства и решения там все приняты, чтобы эту ситуацию урегулировать», — сказал Никонов.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал указ о продлении выплат для медиков и других работников, которые помогают больным с коронавирусом.

По словам Никонова, правительство Хабаровского края поддержит студентов медколледжей, задействованных в больницах и поликлиниках региона.

«Мера в размере 7 тыс. руб. будет распространена на студентов медколледжей, но это будет за счет краевых средств. Это будет большое подспорье. У нас порядка 500 студентов Хабаровского и Комсомольского-на-Амуре медицинских колледжей», — сказал он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Регионам выделят свыше 5 млрд рублей на лекарства больным коронавирусом

— Мишустин поручил наладить обеспечение лекарствами пациентов с COVID-19

— Миронов предложил выплатить малоимущим 10 тысяч рублей к Новому году