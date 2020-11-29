Малышева назвала способ профилактики COVID-19
Антон Демидов
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Врач Елена Малышева в эфире Первого канала назвала способ профилактики коронавируса нового типа.
Для минимизации риска заражения она порекомендовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, в составе которых содержится хлорид цетилпиридин.
«Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», — сказала Малышева.
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