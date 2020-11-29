Малышева назвала способ профилактики COVID-19

Врач Елена Малышева в эфире Первого канала назвала способ профилактики коронавируса нового типа.

Для минимизации риска заражения она порекомендовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, в составе которых содержится хлорид цетилпиридин.

«Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», — сказала Малышева.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Малышева назвала симптомы коронавируса, при которых нельзя лечиться дома

— Малышева назвала дешевое средство против коронавируса

— Академик РАН удивился заявлению Малышевой о пользе перца для защиты от коронавируса