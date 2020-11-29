В Рязанской области умерла женщина из-за конфликта скорой помощи и местных жителей

В Рязанской области из-за конфликта сотрудников скорой помощи и местных жителей умерла пациентка. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 27 ноября в городе Сасово. 44-летней женщине стало плохо, была вызвана бригада скорой помощи. По результатам осмотра медики решили госпитализировать пациентку.

«Однако находившиеся с ней знакомые стали препятствовать действиям медицинских работников и спровоцировали конфликт. При транспортировке женщина скончалась в автомобиле скорой помощи», — рассказали следователи.

Информация о происшествии была опубликована в местных СМИ в субботу, 28 ноября. По факту произошедшего СК организовал доследственную проверку.

«С учетом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия, следственными органами перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его в СКР», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины.