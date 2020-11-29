Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы

В 2021 году российских пенсионеров проверят на наличие других доходов для исключения надбавок и доплат к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России Людмила Иванова-Швец, передает РИА «Новости».

«Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято по итогам проверки Счетной палаты.

Также будет проверятся место жительства тех, кому положены повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — считает Иванова-Швец.

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