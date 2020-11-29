В Москве стритрейсеры устроили ночные нелегальные гонки

В Москве стритрейсеры собрались на ночные нелегальные гонки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Согласно сообщению, организатором мероприятия являеися SPEEHUNTERS в соцсети «VK».

Заезды замечены на улице Косыгина в сторону проспекта Вернадского на юго-западе Москвы.

Отмечается, что сотрудников ГИБДД на месте событий не замечено.

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