В Москве стритрейсеры устроили ночные нелегальные гонки
Максимс Краюшкинс
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В Москве стритрейсеры собрались на ночные нелегальные гонки. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Согласно сообщению, организатором мероприятия являеися SPEEHUNTERS в соцсети «VK».
Заезды замечены на улице Косыгина в сторону проспекта Вернадского на юго-западе Москвы.
Отмечается, что сотрудников ГИБДД на месте событий не замечено.
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