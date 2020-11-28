Полиция задержала более 60 участников акции протеста против карантина в Лондоне

Более 60 участников демонстрации против введения карантина в Лондоне были задержаны британскими правоохранителями 28 ноября. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя полиции.

Так, по данным правоохранителей, на протест в британской столице вышли несколько тысяч человек, которые оказались недовольны «жесткими» мерами властей по ситуации с коронавирусом.

«Мы по-прежнему призываем людей разойтись по домам», — сказал собеседник телеканала.

Отмечается, что на протесте 28 ноября в районе Гайд-Парка в Лондоне начались стычки с полицией. Демонстранты забрасывали силовиков петардами и фальшфейерами. Часть из протестующих задержали.

Ранее власти Великобритании приняли решение ввести в стране новый карантин для предотвращения распространения инфекции. Он будет действовать до 2 декабря, после чего часть из ограничений останутся в силе.

По последним данным, коронавирусом в Великобритании заразились более 1,6 млн человек.

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