В Чехии от коронавируса скончались более 8 тысяч пациентов

Количество погибших после заражения коронавирусом на территории Чехии с начала пандемии превысило 8 тыс. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил представитель минздрава республики.

«По состоянию на субботу, согласно нашим статистическим данным, за время эпидемии коронавируса от заболевания COVID-19 в стране умерли 8 003 человека», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что только за последние сутки инфекция унесла жизни 11 пациентов.

По последним данным, коронавирусом в Чехии с начала пандемии заразились 516 904. Почти 750 пациентов остаются в тяжелом состоянии.

Всего в мире зарегистрировано свыше 61 млн заболевших COVID-19, более 42,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов скончались.

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