В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 16 тысяч человек

В Великобритании за сутки коронавирусом заразился 15 871 человек, что увеличивает общее число случаев до 1 605 172. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Днем ранее заболели 16 022 человека.

За сутки также скончались 479, с начала пандемии — 58 030 пациентов. 5 ноября Великобритания ввела карантин.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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