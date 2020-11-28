Мужчины украли крышку от канализационного люка и упали в него

В Петрозаводске двое мужчин попытались украсть канализационный люк и провалились в него же, сообщило местное издание «Столица на Онего».

Мужчины положили крышку в машину и попытались уехать, но автомобиль попал колесом в отрытый люк. Нарушителям пришлось обратиться за помощью к водителям другой машины.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Правоохранители уже установили личности героев.

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