В США зафиксировали очередной суточный рекорд заболеваемости COVID-19

Более 205 тыс. жителей США заразились коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Данные об этом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Так, по информации специалистов, к 28 ноября в стране COVID-19 был обнаружен еще у 205 557 человек. Общее число заражений достигло 13 092 661.

Жертвами инфекции к настоящему моменту стали 264 866 американцев, 1 404 из них умерли за прошедшие сутки.

США остаются лидером по числу заражений коронавирусом среди всех стран мира. На втором месте находится Индия с 9 351 109 случаями коронавируса, на третьем остается Бразилия — 6 238 350 заболевших.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших COVID-19, более 42,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом осенью

— Инфекционист дала советы лечащимся от коронавируса в домашних условиях

— В Берлине задержали мошенников за попытку оштрафовать прохожих за несоблюдение карантина