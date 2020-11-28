В Кении «умерший» мужчина внезапно ожил в морге

В Кении мужчина, которого считали мертвым, неожиданно пришел в сознание в морге во время подготовки к бальзамированию. Об этом информирует издание The Standart.

Отмечается, что Питер Киген лишился сознания дома, и семья отвезла его в больницу. Через несколько часов родственникам сообщили, что мужчина умер до его госпитализации.

Суперинтендант больницы Гирберт Черуйот, в свою очередь, утверждает, что родственники сами сочли Кигена мертвым. Медики просили дать им время, чтобы изучить состояние Питера, но родные обвинили врачей в медленной работе и сами привезли тело в морг.

По словам работников морга, когда готовили мужчину к бальзамированию, заметили, как он шевелится.

После этого Кигена поместили в палату. Через несколько дней его планируют выписать. Сам пациент заявил, что был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг.

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