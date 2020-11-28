Правительство упростило порядок оформления инвалидности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры оформления инвалидности, гражданам больше не нужно будет повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления с результатами медицинских обследований. Об этом сообщается на сайте правительства.

«По новым правилам... специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае недочетов в направлении, его должны вернуть в поликлинику в течение трех рабочих дней и отправить в бюро медико-социальной экспертизы в доработанном виде еще через максимум 14 дней.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, введенного в связи с распространением COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России хотят продлить заочное переосвидетельствование инвалидности