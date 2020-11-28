В Тверской области без света остались около 11 400 человек из-за непогоды

Из-за непогоды в Тверской области без света остались около 11 400 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго РФ.

Без электроснабжения остались 429 населенных пунктов, мощность отключенных потребителей – 18,4 МВт.

С утра 28 ноября в Тверской области идет мокрый снег, в настоящее время температура воздуха на улице 0°C.

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