В Тверской области без света остались около 11 400 человек из-за непогоды
Катерина Медведева
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Из-за непогоды в Тверской области без света остались около 11 400 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго РФ.
Без электроснабжения остались 429 населенных пунктов, мощность отключенных потребителей – 18,4 МВт.
С утра 28 ноября в Тверской области идет мокрый снег, в настоящее время температура воздуха на улице 0°C.
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