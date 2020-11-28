В Подмосковье эвакуировали постояльцев дома престарелых из-за пожара
Катерина Медведева
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В подмосковном Раменском эвакуировали постояльцев и персонал дома престарелых «Доброта». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МЧС России.
«Поступило сообщение из дома престарелых «Доброта» о черном дыме из подвала», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что задымление произошло в электрощитовой в подвале из-за короткого замыкания.
Из здания были эвакуированы 56 человек, включая 28 лежачих.
В результате никто не пострадал.
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