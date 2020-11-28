В России сделали более 75,4 млн тестов на коронавирус
Катерина Медведева
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В России сделали больше 75,4 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации проведено более 75,4 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за прошедший день было сделано 587 тыс. лабораторных исследований.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 497,6 тыс. жителей России.
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