Женщина погибла при пожаре в сауне в Новосибирске

В Новосибирске произошел пожар в помещении сауны в двухэтажной гостинице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в подвальном помещении гостиницы. Когда на место прибыли спасатели, там было полное задымление.

«По оперативной информации известно, что внутри здания на момент пожара находилось 11 человек, шесть человек эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на воздух также была извлечена женщина без признаков жизни.

Очаг пожара находился в парильной, он был ликвидирован на площади 20 кв. м.

По данным СУ СК России по Новосибирской области, погибла девушка 1994 года рождения. В момент возникновения пожара она находилась на втором этаже здания, однако решила спуститься в парильную, чтобы помочь находящимся там, в результате чего задохнулась.

По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку.

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