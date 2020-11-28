В МЧС рассказали об условиях безопасного катания на коньках

Специалисты МЧС России напомнили условия для безопасного катания на коньках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

Отмечается, что безопасная толщина льда на открытых водоемах для одного человека составляет не менее 10 см, для катания на коньках — не менее 25 см, для автомобилей — не менее 35 см.

Прочность льда можно определить по его цвету. Прочным считается прозрачный лед с синеватым или зеленоватым оттенком.

В министерстве уточняют, что в большинстве российских регионов идет период ледообразования, толщина льда очень разнится. Из-за неустойчивой температуры в основном преобладает тонкий лед.

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