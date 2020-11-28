Жителям Лондона запретят выпивать в пабах и ресторанах после еды

В Великобритании 2 декабря подойдет к концу всеобщий локдаун, и страна перейдет на локальную трехуровневую систему ограничений, жители Лондона не смогут выпивать в пабах и ресторанах после приема пищи. Об этом сообщают «Би-би-Си» и Daily Mail.

Отмечается, что Лондон, Ливерпуль, графство Кент и еще несколько регионов предварительно получили второй уровень эпидемической опасности. Так, в этих городах теперь клиенты не могут приходить в заведение только для того, чтобы заказать алкоголь, он может быть включен к основному блюду. Владельцы общепита будут вынуждены просить уйти задержавшихся гостей, даже если они не допили свои напитки после еды.

В британском правительстве рассказали, что допустимым заказом является полный завтрак, обед или ужин. При этом один «пирожок» (pasty — традиционный небольшой пирог с мясной или овощной начинкой) под определение полного приема пищи не подпадает.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: Британия может ввести «ковидные паспорта»

— Великобритания сократит время изоляции для прибывающих из-за рубежа

— Великобритания поменяет локдаун на новую систему ограничений