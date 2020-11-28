Туристы рассказали, чем запомнился отдых в России в 2020 году

Путешественники рассказали, чем запомнился отдых в России в этом году. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

По данным аналитиков, 28% путешествующих по России открыли в этом году для себя новые места.

21% опрошенных заявили, что были поражены природной красотой, столько же посчитали отдых в России неплохим.

Еще 19% туристов запомнили снижение цен, 8% отметили, что в России улучшилось качество сервиса, а 3% сделали для себя гастрономические открытия.

Опрос проводился среди 1,1 тыс. респондентов.

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