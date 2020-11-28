При столкновении рыболовецкого судна и сухогруза в Японии погиб житель Токио

Погибший при столкновении сухогруза и рыболовецкого судна в японском порту Кашима оказался туристом. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что жертвой инцидента стал 46-летний житель Токио. Четыре человека были госпитализированы с переломами. Еще у семи человек, в том числе у двух членов экипажа рыболовецкого судна, легкие повреждения.

Авария произошла в ночь на субботу, 28 ноября, в порту Кашима в префектуре Ибараки.

По информации Управления морской безопасности, рыболовецкое судно «№5 Fudomaru» после столкновения перевернулось и 12 человек оказались в воде. Все они были спасены. Пятерых пострадавших доставили в больницы, один из госпитализированных скончался.

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