В Москве в субботу ожидается до +2°С

В Москве в субботу, 28 ноября, ожидается до +2°С. В столице будет облачно, местами пройдут небольшие осадки. Также местами будет гололедица, свидетельствуют данные Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до 0...+2°С. Ожидается южный ветер со скоростью 2-7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -1...+1°С. Ветер подует восточный, юго-восточный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 751 мм рт. ст., а ночью — 755 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.