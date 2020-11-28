В Казахстане число случаев коронавируса превысило 130 тысяч

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Казахстане достигло 130 039. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения COVID-19.

Согласно ее данным, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 826 новых зараженных.

При этом общее число смертельных случаев в Казахстане увеличилось до 2020.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, более 42,5 млн человек выздоровели, а свыше миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Молдавия ввела режим ЧП на фоне продолжающейся пандемии

— В ВОЗ назвали число случаев COVID-19 в мире

— В США число случаев коронавируса превысило 13 млн