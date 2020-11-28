У берегов Японии столкнулись сухогруз и рыболовное судно
Антон Демидов
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Сухогруз и рыболовное судно столкнулись в Тихом океане у берегов Японии. Об этом сообщает Kyodo.
Авария произошла в ночь на субботу, 28 ноября, в порту Кашима в префектуре Ибараки.
По информации Управления морской безопасности, рыболовецкое судно «№ 5 Fudomaru» после столкновения перевернулось и 12 человек оказались в воде. Все они были спасены. Пятерых пострадавших доставили в больницы, один из госпитализированных скончался.
Отмечается, что в результате инцидента на грузовом судне никто не пострадал.