У берегов Японии столкнулись сухогруз и рыболовное судно

Сухогруз и рыболовное судно столкнулись в Тихом океане у берегов Японии. Об этом сообщает Kyodo.

Авария произошла в ночь на субботу, 28 ноября, в порту Кашима в префектуре Ибараки.

По информации Управления морской безопасности, рыболовецкое судно «№ 5 Fudomaru» после столкновения перевернулось и 12 человек оказались в воде. Все они были спасены. Пятерых пострадавших доставили в больницы, один из госпитализированных скончался.

Отмечается, что в результате инцидента на грузовом судне никто не пострадал.