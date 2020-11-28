В ВОЗ назвали число случаев COVID-19 в мире

За сутки в мире выявлено свыше 441 тысяч случаев коронавируса нового типа. Об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных в пятницу, 27 ноября.

По данным организации, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 60 534 526. При этом число умерших пациентов с коронавирусной инфекции увеличилось до 1 426 101.

В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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