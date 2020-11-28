Два человека погибли при пожаре в доме под Калугой
Антон Демидов
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Два человека стали жертвами пожара, произошедшего в частном доме в Калужской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
Инцидент случился в городе Сухиничи, на улице Восьмого марта, дом 1.
«Происходило загорание частного жилого дома на площади 40 кв. м», — указывается в сообщении.
Как отметил собеседник агентства, пожар уже ликвидирован.
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