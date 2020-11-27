Бельгия продлила карантин по COVID-19 до 15 января

Правительство Бельгии продлило жесткий карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 15 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Александера Де Кроо.

Единственным послаблением стало разрешение на работу всех магазинов с 1 декабря. Однако объекты торговли должны строго соблюдать санитарные меры.

«Мы не можем сейчас подорвать все усилия, которые уже предприняты. Я предпочел бы, чтобы в это Рождество мы закончили нынешний катастрофический год, а не начали новый катастрофический год», — заявил Де Кроо.

До 15 января в Бельгии будут закрыты кафе и рестораны, все развлекательные и культурные заведения. Кроме того, в стране будет действовать комендантский час с 00.00 до 05.00 часов, в столице с 22.00 до 06.00.

По последним данным, в Бельгии зарегистрировано 568 тыс. случаев COVID-19, умерли 16 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бельгии вновь вводят жесткий карантин из-за коронавируса

— В Бельгии у магазинов выстроились очереди из-за карантина

— Составлен антирейтинг по смертности от COVID-19 среди стран Европы