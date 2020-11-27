В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом за сутки, пишет оперштаб в Telegram.

Всего в столице погибли 8 756 человек. С начала эпидемии в столице заразились 585 095, выздоровели 434 902 человека. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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