Названы показания для госпитализации с коронавирусом

Руководитель московской скорой помощи Николай Плавунов назвал показания для госпитализации с коронавирусом, передает РИА «Новости».

По его словам, зараженных отправляют в больницу на основании клинической картины, а не формальных показателей.

Плавунов пояснил, что, если у пациента обнаруживают признаки тяжелого или длительного заболевания или же развитие осложнений, оформляется направление и вызывается скорая помощь, которая незамедлительно доставляет его в профильный стационар.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что столичные скорые будут забирать пациентов только с поражением легких выше 50% (было 25%).

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