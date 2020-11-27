Медведя-шатуна заметили в Подмосковье

В Подмосковье в районе между Мытищами и Лобней были замечены следы медведя-шатуна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В связи с этим в Минэкологии обратились к жителям Московской области с предупреждением об опасности встречи с медведем-шатуном, который еще не впал в спячку.

Там уточнили, что специалисты намерены отловить животное и отправить в лесную зону, чтобы выпустить на волю подальше от жилой зоны.

Эксперты предполагают, что медведь не смог впасть в спячку по причине аномальной погоды или же болезни.

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