Микробиолог объяснил, почему не все заражаются COVID-19

Микробиолог Сергей Иванов рассказал, почему не все заражаются коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Он отметил, что существуют случаи, когда человек не получал положительный результат анализов на COVID-19, несмотря на контакт с зараженным коронавирусом.

«Просто они не восприимчивы к этому коронавирусу», — добавил Иванов.

По его словам, соответствующие выводы сделали ученые из Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Микробиолог уточнил, что исследователи привели в пример врачей из «красной зоны», которые не болели коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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