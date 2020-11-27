СК не будет возбуждать дело по факту смерти Тесака

Следственный комитет по Челябинской области отказался от возбуждения уголовного дела после смерти националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее следователи также отказали в возбуждении дела по соответствующей статье.

Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.

27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.

Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— С Тесаком простились на Кунцевском кладбище

— Следствие отменило постановление об отказе заводить дело о смерти «Тесака»

— Соратник Тесака найден мертвым в подмосковном лесу