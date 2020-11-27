В Бельгии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

В Бельгии обнаружили вспышку высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N5. Об этом сообщает телеканал RTL.

СМИ уточняет, что вспышка была установлена на птицеферме в деревне Менен, расположенной близ французской границы.

Телеканал добавляет, что в результате заболевания погибли 600 птиц. На птицеферме также приняли решение забить 151 тыс. птиц для предотвращения распространения опасного вируса.

Отмечается, что птичий грипп может быть передан человеку и впоследствии мутировать.

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