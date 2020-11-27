Суд решил не арестовывать четырех сторонников «Свидетелей Иеговы»*

Пресненский суд в Москве не стал заключать под стражу троих участников секты «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России) по делу об организации экстремистской группировки. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении них принято решение о заключении под домашний арест сроком до 23 января 2020 года. На них заведено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

При этом еще один сторонник «Свидетелей Иеговы», в отношении которого возбуждено уголовное производство по статье «Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации», получил решение о продлении срока задержания на 72 часа.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело из-за открытия управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России.

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