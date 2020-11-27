В Минздраве назвали условие выработки популяционного иммунитета к COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что необходимо для выработки популяционного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что люди, которые уже переболели коронавирусом, могут сталкиваться с повторным заражением COVID-19.

По его словам, это позволяет сделать вывод о том, что бывшие коронавирусные пациенты также нуждаются в вакцинации.

«Популяционный иммунитет достигается и вакцинацией, и уже формируется после перенесенного заболевания», — подчеркнул Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, свыше 42,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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