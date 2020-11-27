В Минздраве рассказали, когда разрешат поездки за рубеж

Ограничения на поездки за рубеж снимут, когда ситуация с коронавирусом улучшится. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

По его словам, соответствующие ограничения дали положительный результат, потому что распространение коронавируса замедлилось.

Мурашко также подчеркнул, что самыми важными вопросами сейчас являются безопасность и эффективность вакцины от коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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