На Москве-реке заметили маслянистое пятно площадью 20 тысяч «квадратов»

На поверхности Москвы-реки около Строгинского моста на северо-востоке столицы образовалось пятно нефтепродуктов на 20 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«В районе Строгинского моста возле улицы Авиационная на реке Москве наблюдается радужная пленка размером 100 на 200 м», — рассказал собеседник агентства.

На место происшествия уже прибыли специалисты оперативных служб, ведется поиск причины возникновения загрязнения.

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