Пожароопасный сезон в России официально закрыт

В России официально закрыт пожароопасный сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

При этом в ведомстве добавили, что в ряде регионов ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться сложной, несмотря на масштабную работу по предупреждению природных пожаров и оперативное реагирование на их возникновение.

По словам главы министерства Евгения Зиничева, если предпринимаемые меры не приводят к должному результату, то необходимо в целом кардинально поменять подход к вопросу пожарной опасности в лесах.

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