Пожароопасный сезон в России официально закрыт
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России официально закрыт пожароопасный сезон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
При этом в ведомстве добавили, что в ряде регионов ситуация с лесными пожарами продолжает оставаться сложной, несмотря на масштабную работу по предупреждению природных пожаров и оперативное реагирование на их возникновение.
По словам главы министерства Евгения Зиничева, если предпринимаемые меры не приводят к должному результату, то необходимо в целом кардинально поменять подход к вопросу пожарной опасности в лесах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Магадане потушили все лесные пожары
— В России за сутки потушили 43 природных пожара
— Пожароопасный сезон на юге европейской части РФ закончится в начале ноября