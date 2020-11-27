Россия достигла плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом заявил главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус, передает РИА «Новости».

«Число новых случаев ВИЧ-инфекции в нашей стране в последние годы снижается. По сути Россия вышла на плато больных ВИЧ-инфекцией», — рассказал представитель Минздрава на пресс-конференции, посвященной всемирному Дню борьбы со СПИДом.

Ранее Мазус сообщал, что молодые люди практически перестали заражаться ВИЧ-инфекцией в Москве.

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