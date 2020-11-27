Песков объяснил, почему Путин был без маски и перчаток во время визита в Саров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин во время визита в Саров был без маски и перчаток и здоровался за руку.

«Были приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности президента», — ответил Песков.

При этом он не стал уточнять, какие именно меры были приняты.

Песков не стал отрицать, что пример президента важен для граждан.

«Безусловно, пример — это важно. Но в случае с президентом не надо забывать, что обеспечивается полная безопасность людей, которые встречаются с ним, — это не массовое и бесконтрольное общение», — сказал представитель Кремля.

26 ноября президент Владимир Путин прибыл в город Саров Нижегородской области. Кадры прибытия президента показали федеральные каналы. На кадрах видно, как лидер страны без средств индивидуальной защиты пожимает руки встречающим его у трапа людям, в том числе губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

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